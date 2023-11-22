Zombi geyik salgını yayılıyor. İnsana bulaşma ihtimali var mı

ABD başta olmak üzere tüm dünyada tedavi bulma çabalarına rağmen, ölümcül kronik zayıflama hastalığı (CWD) ya da halk arasındaki adıyla zombi geyik hastalığı aşısı veya tedavisi bulunmayan bir tehdit olmaya devam ediyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zombi geyik salgını yayılıyor. İnsana bulaşma ihtimali var mı

2005 yılında, kronik zayıflama hastalığı (CWD) ile enfekte olan birkaç geyiğin, New York'un kuzey kesiminde büyük ölçüde kırsal bir alan olan Oneida County'deki çitlerle çevrili bir ağıldan kaçmasının ardından "zombi geyik" hastalığı New York'u vurmuştu.

New York Çevre Koruma Departmanı'nın yerel avcıların işbirliğiyle yüzlerce geyiğin katledilmesiyle sonuçlanan hızlı ve agresif bir itlaf operasyonu salgını durdurmayı başarmıştı.

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YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Yellowstone Milli Parkı'ndaki son vaka da dahil olmak üzere dünya çapında yayılmaya devam eden CWD, yetkilileri hayvanlardaki hastalık konusunda alarma geçirdi. Kronik zayıflama hastalığı, tıbbi uzmanlar tarafından nadir görülen ilerleyici nörolojik bozukluklardan oluşan bir grup olan prion hastalığı olarak tanımlanıyor. Diğer prion hastalıkları arasında Creutzfeldt-Jakob hastalığı ve "deli dana hastalığı" olarak da bilinen sığır süngerimsi ensefalopatisi yer alıyor.

Hastalık, enfekte bir hayvanın beyninde sünger benzeri deliklerin oluşmasına ve ayrıca omurilik sıvısını ve diğer vücut dokularını etkilemesine neden oluyor.

ENDİŞE ARTIYOR

Mynet'te yer alan habere göre, her ne kadar insanlara yayılan herhangi bir CWD vakası olmasa da, bazı çalışmalar bunun, enfekte hayvanların vücut sıvılarıyla temas eden belirli primat türleri için risk oluşturduğunu öne sürüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 2021 raporunda "Bu çalışmalar insanlar için de risk olabileceğine dair endişeleri artırıyor" dedi.

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