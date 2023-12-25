Zombi geyik tüm insanlığı tehdit ediyor

CWD veya halk arasında zombi geyik hastalığı olarak bilinen hastalık, daha önce ilk kez Kasım ayında Yellowstone Milli Parkı'nda tespit edilmişti ve yaban hayatı uzmanları ve korumacılar arasında endişelere yol açmıştı.

Çok sayıda teşhis testi yaptıktan sonra Milli Park Servisi, Yellowstone Gölü yakınında bulunan yetişkin bir katır geyiğinde hastalığın varlığını doğruladı. Geyik, Wyoming'in Av ve Balık Departmanı tarafından yapılan bir nüfus araştırmasının parçasıydı ve bir GPS tasması ile donatılmıştı. Hayvanları salya akıtan, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakışlarla bırakan hastalık, Wyoming'deki 800 geyik, Kanada geyiği ve geyik örneğinde bulundu.

Ancak bazı bilim adamlarına göre, Yellowstone'daki ilk CWD vakasından bu yana ölümcül beyin hastalığının bir gün insanlara yayılabileceği yönünde endişeler ortaya çıktı.

Bilim insanları, hastalığın "yavaş ilerleyen bir felaket" olduğu konusunda uyardı ve şimdiye kadar bilinen bir vaka kaydedilmemiş olmasına rağmen, hükümetleri hastalığın insanlara yayılma olasılığına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson, The Guardian'a şunları söyledi: "Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma olayı meydana geldiğinde, bir gecede işlerin nasıl çılgına dönebileceğinin bir örneğini verdi."

Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi'nde (CIDRAP) program eş direktörü olan Anderson, hastalığın insanlara yayılması durumunda hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.