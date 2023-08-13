Zonguldak Ereğli’de 20 yaşındaki genç intihar etti

Silahla Kendine Ateş Etti

İHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Akköy köyünde meydana geldi. Genç adamın neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

Aile Yakınları Şokta

Silah sesini duyan aile yakınları, M.E.'yi kanlar içinde yerde buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. M.E.'nin ölüm haberi aile yakınlarını yasa boğdu. Bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Cansız Bedeni Morga Kaldırıldı

M.E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç adamın cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.