Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ışık ihlali nedeniyle iki araç kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Zonguldak kara yolunun Perşembe ışıklı kavşağında meydana geldi. İddialara göre, Bartın istikametinden Zonguldak yönüne gitmekte olan S.İ.(50) hakimiyetindeki otomobil, ışıklı kavşağa seyir halinde gittiği sırada kırmızı ışıkta geçmesiyle birlikte Perşembe yönünden TOKİ istikametine giden özel bir sürücü kursuna ait olan Z.K.’nın (52) yönetimindeki otomobile yandan çarpması sonucu araçlardan biri refüjü aşarak olduğu yerde durabildi.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre her iki aracın sürücüsü ile henüz ismi öğrenilemeyen sürücü kursunda öğrenci olan bir kişi yaralandı. Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.