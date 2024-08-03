Zonguldak'da kaçak kömür ocakları imha edildi

Kaçak kömür ocakları patlatıldı

Zonguldak'ta ekiplerce yapılan saha denetimlerinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 12 maden ocağından 10'u dinamitle patlatılarak imha edildi. 2'si de mühürlendi.

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde kent merkezinde 7, Kilimli ilçesinde 5 olmak üzere 12 kaçak kömür ocağı tespit edildi. Maden ocaklarına raylı sistemlerin bile döşendiği görüldü. Kaçak madencilerin organize bir şekilde çalıştıkları tespit edildi.

Maden ocaklarından 2'si ekiplerce mühürlenerek kapatıldı. 10 ocak ise dinamitle patlatılarak girişleri kapatıldı. Yapılan denetimler sonucu 8 şüpheli şahsa Maden Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Daha önce kapatılmış olan bir ocağın mührünü bozan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Maden ocaklarında tespit edilen 1 adet havalandırma motoru ile 10 metre profil raya el konuldu.