Zonguldak’ta 3 katlı apartmanda yangın

Kaynak: İHA
Zonguldak’ta 3 katlı apartmanda yangın
Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.

Evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Muzaffer K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve kısa sürede daireyi sardı. Mahalle sakinleri, yangını fark ederek Muzaffer K.'ı dışarı çıkardı ve olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Enerji ve doğalgaz firmaları da olay yerindeki gaz ve elektrik akışını kesti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Muzaffer K. tedbir amaçlı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sırasında mahalle sakinleri balkonlardan veya sokakta izlerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı ve trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.

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