Zonguldak'ta 4 yaşındaki çocuk apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta 4 yaşındaki çocuk apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

4 yaşındaki Yunus Emre Aydın, apartmanın 4. katında oyun oynarken dengesini kaybedip merdiven boşluğundaki korkuluklardan aşağıya düştü.

Beton zemine çarpan küçük çocuğun düşüşünü gören komşular hemen müdahale ederek durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yunus Emre’yi Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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