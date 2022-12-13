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Balıkçı teknesinden düştü sırra kadem bastı

Zonguldak’ta dün balıkçı teknesinden düştüğü bildirilen 38 yaşındaki İbrahim Acar’ı arama çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:18
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Zonguldak'ta balıkçı teknesinden düştü sırra kadem bastı

Balıkçı teknesinden düştü sırra kadem bastı
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İHA'nın haberine göre, Zonguldak ila Ereğli arasındaki mesafede Kazım Reis isimli tekneden balık avlandığı sırada düştüğü bildirilen 38 yaşındaki İbrahim Acar’ı arama çalışmaları günün ilk ışıkları ile birlikte devam etti.

Kıyıda ve açıkta devam eden arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı’na bağlı botların yanı sıra helikopter de katıldı. Dün akşam saatlerinde Zonguldak Limanı’na demirleyen Kazım Reis teknesi de arama çalışmalarına eşlik etti.

Denize düşen Acar’ın ailesinin de kente gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi. İhbar üzerine kooperatiflerine bağlı balıkçı teknelerinin de arama çalışmalarına katıldığını anlatan Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, henüz kayıp tayfaya ulaşamadıklarını söyledi.

Gazetecilere konuşan Kooperatif Başkanı Ergün Kayhan, “Dün akşamki arama çalışmalarından sonra bugün sahil güvenlik helikopteri de arama çalışmalarına katıldı. Kaybolan balıkçı kardeşimizin de ailesi şu anda Zonguldak’ta. Bütün Sahil Güvenlik ekipleri hava koşullarına rağmen aramalara devam etmektedir. Dün akşam arkadaşların gayretleri oldu, aradılar ancak bulamadılar. Hava koşulları da buna engel oluyor. Kdz. Ereğli ilçesindeki kooperatifteki arkadaşlarla görüşeceğiz. Havaların dinmesinden sonra genel bir çalışma yapacağız. Şu anda hem kıyıda hem de açıkta arama çalışmaları sürüyor” diye konuştu.

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