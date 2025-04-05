Zonguldak’ta bayram dönüşü trafik denetimleri hız kazandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ta bayram dönüşü trafik denetimleri hız kazandı

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dönüşleri için karayollarında denetimleri devam ediyor.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dönüşleri için karayollarında denetimler arttırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik ekipleri tarafından gün boyunca yüzlerce araç kontrol ediliyor, yolcu ve yük taşıyan araçlar mercek altına alındı. Denetimlerde yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik uygulamalar ön plana çıktı. Bu kapsamda yetki belgesi, psikoteknik değerlendirme raporu ve takograf denetimleri gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, tüm araç sürücülerine yönelik emniyet kemeri denetimleri de sürdürülüyor.

Zonguldak’ta bayram dönüşü trafik denetimleri hız kazandı

Son Haberler
Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...