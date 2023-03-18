18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zonguldak’ta Çanakkale Zaferi töreni

Zonguldak’ta anaokulu öğrencileri Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü hazırladıkları koreografi ve drama gösterileriyle kutladı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:59
Takip Et

Zonguldak’ta Çanakkale Zaferi töreni

Zonguldak’ta Çanakkale Zaferi töreni
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Zonguldak Prof. Dr. İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi Anaokulu öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü koreografi ve drama gösterileri ile kutladı.

Minikler asker elbisesi giyerek ellerindeki Türk bayraklarıyla şiir okudu. Çanakkale Zaferi'ni canlandıran minikler drama gösterisi ile tarihe yolculuk yaptı.

Çanakkale'de kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin vatan için canla başla seferber olduğunu anlatan drama etkinliğinde cephede savaşan askerler, onlara yemek taşıyan kadınlar, savaşta yaralanıp tedavi gören askerler canlandırıldı.
Düzenlenen etkinlikte öğretmenler tarafından hazırlanan üzüm ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü öğrencilere ikram edildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
1
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
2
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
3
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
4
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
5
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
6
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
7
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Rizespor üst sıraları bırakmıyor. Altay'ı evinde mağlup etti
﻿Rizespor üst sıraları bırakmıyor. Altay'ı evinde mağlup etti
﻿Rizespor üst sıraları bırakmıyor. Altay'ı evinde mağlup etti
﻿Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
﻿Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
﻿Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
﻿Batman’da PKK operasyonu: 13 gözaltı
﻿Batman’da PKK operasyonu: 13 gözaltı
﻿Batman’da PKK operasyonu: 13 gözaltı
﻿Nilüfer Belediyespor PTT'ye geçit vermedi
﻿Nilüfer Belediyespor PTT'ye geçit vermedi
﻿Nilüfer Belediyespor PTT'ye geçit vermedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.