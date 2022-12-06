Devlet Hastanesinde skandal olay. Eline bıçak battı röntgen çekilmeden eve gönderildi

İHA’nın haberine göre, Zonguldak'ta yaşan TIR şoförü Doğukan K., evinin mutfağında dengesini kaybederek düştü.

O sırada elinde olan meyve bıçağı kırıldı ve parçası genç adamın eline girdi.

DEVLET HASTANESİNE GİTTİ, DİKİŞ YAPILIP EVE GÖNDERİLDİ

Durumdan habersiz olan K., saat 16.00 sıralarında Devrek Devlet Hastanesi aciline giderek tedavi olmak istedi. İddialara göre, röntgen çekilmeden eline yapılan zımba dikişi sonrası 5 santimetrelik bıçak parçasıyla yaşamaya başlayan K. enfeksiyondan kaynaklandığı belirtilerek, başka bir sıkıntı olmadığı gerekçesi ile tekrar evine gönderildi.

2 AY SONRA AĞRI BAŞLADI

İki aydır eliyle bilek arasında kırılan bıçak parçasıyla yaşadığından habersiz olan K., düştüğü sırada bıçağın kırık parçasını görmediğini dile getirdi. Eşiyle birlikte Devrek Devlet Hastanesi aciline gittiğini ifade eden K., doktorun herhangi röntgen işlemi yapmadan zımba atılmasını söylediğini aktardı.

PANSUMAN YAPIP GÖNDERDİLER

"Aradan geçen zaman zarfında dikiş yerlerim iyileşmeye başladı fakat bir yerinde yara oluştu. Sürekli kanama yapmaya başladı. Bu sebepten ötürü birkaç defa hastaneye gittiğimde pansuman yapıp gönderdiler" diyen K., acı nedeniyle hastaneye gittiğini ancak yetkililerin röntgen çekmediğini dile getirdi.

K., "28 Kasım Pazartesi günü daha şiddetli bir ağrıyla uyandım. Elime baktığımda bir parça olduğunu hissettim. Küçük bir parça sandım eşimle almaya çalıştık ama baya büyük olduğunu fark ettik" dedi.

“2 AYDIR ELİMDEKİ BIÇAK PARÇASI YÜZÜNDEN ÇALIŞAMADIM"

Bu durum üzerine Çaycuma Devlet Hastanesi’ne giden çift, kontroller sonucunda elin röntgenini çektirdiler. Sonrasında ameliyat ile elindeki parçanın alındığını ifade eden K., bıçak parçasının elinde ağrı ve uyuşma yaptığını söyledi.

"Koluma engel olmaya başlamıştı. Güç kaybı da yaşayınca işsiz kaldım. Elimdeki bıçak parçası yüzünden hem elimden oluyordum hem de işsiz kaldım" diyen K., olayda ihmali olduğunu düşündüğü görevliler hakkında mücadelesi başlatacağını söyledi.