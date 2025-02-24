Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak. Ayrıca hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerindeki tüm faaliyetler de ertelendi. Açıklamada kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumlarının ilgili birimlerce değerlendirileceği belirtilirken, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Yetkililer, buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Karadeniz Ereğli ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolunu açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.