Zonguldak'ta feci trafik kazası

M.G.'nin kontrolündeki 67 TF 323 plakalı araç, Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası takla attı.

Yaşanan kazada, sürücü ve araçta bulunan yolcu yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler, yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve müşahede altında tutuldukları belirtildi.