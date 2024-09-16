Zonguldak'ta gemiden 141,5 kilo kokain çıktı! Yabancı gemi kaptanına ceza yağdı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine Kolombiya'dan gelen ve içinde 141,5 kilo kokain bulunan Panama bandıralı 'Phoenican' gemisinin kaptanı M.D. ve ikinci kaptan A.A. 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 8 mürettebat ise beraat etti.

Olay, 6 Ekim 2023'te Zonguldak Ereğli Limanı'nda meydana geldi. Kolombiya'dan gelen ve kömür taşıyan gemide uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi. Aramalarda 141,5 kilogram kokain ele geçirildi ve gemideki 10 mürettebat gözaltına alındı. Tutuklanan mürettebat hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla dava açıldı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kaptan M.D. ve ikinci kaptan A.A.'ya 30'ar yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi. Diğer 8 sanık beraat etti.

Kaptan M.D., duruşmada gemi için ek güvenlik ve kamera talebinde bulunduğunu, uyuşturucunun gemiye nasıl konulduğunu bilmediğini söyledi. İkinci kaptan A.A. ise yükleme sırasında aydınlatmanın yetersiz olduğunu ve uyuşturucunun nasıl konulduğunu görmediğini belirtti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları, uyuşturucu üzerinde mürettebatın parmak izlerinin bulunmadığını belirterek beraat talep etti. Mahkeme, kaptan ve ikinci kaptanı suçlu bulurken, diğer sanıkları beraat ettirdi.

Duruşmayı, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve bazı ülkelerin konsolosluk görevlileri de takip etti.