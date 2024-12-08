Zonguldak'ta “İlahi Aşka Vusluat” programı düzenlendi

Devrek İlçesinde organize edilen "İlahi Aşka Vusluat" programı Devrek protokolü ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediyesi ve Devrek Mevlana Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen ve davetlileri mana aleminde buluşturan İlahi aşk ve ilahi muhabbet dolu İlahi Aşka Vusluat programı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Program girişinde bayanlara gül ikramında bulunulurken, etkinliğe saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda program düzenlendi. İstanbul Kadıköy Osman Ağa Camii Müezzin Kayyımı Mustafa Özdemir tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ziyafetinin ardından ney ve şiir dinletisi, tasavvuf musikisi ve ilahiler söylendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ekrem Özcan davetlilere hitap ettikten sonra sema gösterisi gerçekleştirildi. Organizasyonun sonunda davetlilere yemek ikramının ardından program sona erdi.

Düzenlenen organizasyona; Devrek Kaymakamı Muhamed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile yüzlerce davetli katıldı.