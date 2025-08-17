Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan kazada, korku dolu anlar yaşandı. Freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak kadın giyim mağazasına daldı. Motosiklet sürücüsü son anda ölümden kurtuldu.

Kaza, saat 14.50 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. 41 AGK 673 plakalı kamyonun şoförü Aydın A. (55) aracına inşaat alanından hafriyat yükledikten sonra yola çıktı. Kısa süre sonra freni boşaldığı öne sürülen kamyonun şoförü Aydın A., korna çalıp camdan vatandaşlara "Fren patladı, çekilin" diye bağırarak uyarmaya çalıştı.

Hızla ilerleyen kamyon 06 GEC 67 ve 67 TM 644 plakalı araçlara çarptıktan sonra ana yola çıkarak kadın giyim mağazasına girdi. Çevredekiler kaza yerine koşarken, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, sağlık ve itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Aydın A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş yerinin önünden geçen bir motosiklet sürücüsü ise hızla gelen hafriyat kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

