Zonguldak’ta madenci 700 liralık ürün olmadığı için ölmüş

Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta bulunan Dilaver Enerji'ye ait maden ocağında 2 Nisan günü, sahur sonrasında elektrikçi olarak çalışan Soner korkut, elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Soner Korkut için çalışma arkadaşları 112 Acil Sağlık Merkezi’ne haber verirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çalışma arkadaşları, Korkut’u yüzeye çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti fakat maden işçisi, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan soruşturmada, cumhuriyet savcısı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli Sahalar Başmühendisliği ekibi ile savcılığın oluşturduğu elektrik ve maden mühendisleri ile iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi ekibi söz konusu maden ocağında incelemeler yaptı.

İŞÇİNİN BEDENİ SUYUN İÇİNDE BULUNDU

Yapılan incelemeler sonucunda, maden ocağının içinde çok fazla su çukuru bulunduğu ve çukurlarda dalgıç pompayla su tahliyesi yapıldığı iletildi. Korkut’un, yaralandıktan sonra ocağın girişinden yaklaşık 500 metre uzakta, 30 santim derinliğindeki bir su çukurunun içinde bulunduğu belirtildi.

Bilirkişi heyeti, maden ocağında bulunan elektrik panolarının "alev sızdırmaz" özellikte olmadığını belirledi ve Korkut'un öldüğü pompanın elektrik tesisatının topraklama kablosu kesilerek bağlandığı kaydedildi. Söz konusu elektrik panosunda kaçak akım rölesi olmadığı ve doğrudan sigortadan bağlantı kurulduğu ortaya çıkarken, panoda röle bulunsaydı, Korkut’un ölümünün engellenebileceği belirtildi.

Elektrik mühendisi olan bilirkişi, raporda, elektrikçinin tek başına tamirat yapmaması gerektiğini vurguladı ve su havuzlarına giden elektrik kablolarının gelişigüzel bir şekilde duvara takılı olduğunu, seyyar kablo çekildiğini ve bazı noktalarda kabloların ezilmiş halde olduğunu fakat kabloların iletken kısmının açılmadığı belirtildi.

İSG UZMANI KONU HAKKINDA UYARI YAPMIŞ

Diğer yandan, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının, 17 Aralık 2023 tarihinde söz konusu maden ocağıyla ilgili verdiği öneride, ocaktaki tüm elektrik panoları, kabloları ve elektrikli ekipmanın "ateş geçirmez" ve "atex belgeli" (kaçak akım röle standartlarını düzenleyen belge) olması gerektiğini belirttiği ortaya çıktı. İşverenin de bu öneriyi imzaladığı ifade edildi.

700 LİRA...

Maden mühendisi Çağlar Öztürk, elektrikle ilgili çalışmalarda 3 faktörün önemine değinerek, "Biri kaçak akım rölesi, biri topraklamadır, diğeri de panoların önüne yalıtkan paspaslar koyarız. Bu 3 önlemi aynı anda alırız. Bu kazanın oluş nedenlerinden bir tanesi, elektrikçinin tamirat ve bakım yaparken elektriği kesmemiş olmasıdır. Bu bir hatadır.” açıklamasında bulundu.

İkinci önemli noktanın panolardaki topraklama olduğunun altını çizen Öztürk, “Panolarda mutlaka topraklama olmak zorundadır, pano toprağa bağlanır herhangi bir kaçak akıma izin vermemek için. Bu ikisi yetmez, panolarda kanuni zorunluluk olarak kaçak akım rölesi takılı olmak zorundadır. Röle dediğimiz bir sigortadır, biz ona "yaşam sigortası" deriz.” ifadelerini kaydetti.

Öztürk, kaçak akım rölesinin, elektrikle insan teması durumunda elektrik çarpmasını engellediğini vurguladı ve “Çok pahalı bir aygıt değildir, bildiğiniz sigorta şeklindedir. 700 lira ile 1500 lira arasında fiyatları değişir. Bunun 380W ve 220W olanı vardır. Ocaktaki muhtemelen 380W'dir. Bu kazanın oluş nedeni, tamamen kaçak akım rölesinin olmaması, topraklamanın olmaması ve elektriğin tamirat öncesinde kesilmemiş olmasıdır" açıklamasını yaptı.

"Yetkililerin orada kaçak akım rölesi ya da topraklamanın olmadığını bilmesi gerekiyor. Elektrikçinin de bunu bilmesi gerekiyor. “ ifadesini kullanan Öztürk, topraklamanın ve kaçak akım rölesinin olmadığı bir panodan elektrik bağlanmasının yasak olduğunu ifade etti.

İŞLETME MÜDÜRÜ MUHABİRİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maden işçisi Soner Korkut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, maden ocağının sahibi H.D., işletme müdürü Yusuf Çavdar ve 2 İSG uzmanı ifadeye çağrıldı.

Ocak sahibi H.D., verdiği savcılık ifadesinin sonrasında, İSG uzmanları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Çavdar tutuklandı. Polis eşliğinde adliye binasından çıkan Yusuf Çavdar, kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüdü. Polisin müdahalesiyle ekip aracına bindirilen Çavdar, cezaevine götürüldü.