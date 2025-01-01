Zonguldak'ta öğretmenlerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta öğretmenlerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kurtlar Ortaokulu öğretmenleri tarafından bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde görev yapan öğretmenler Selim Gürel ve Müjdat Vural, araçlarıyla seyir halindeyken Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Okçular köyü mevkisinde yolda bir şahin fark etti. Şahinin uçamadığını gören öğretmenler, durarak kuşu incelediler ve kanadından yaralandığını tespit ettiler. Hemen harekete geçerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdiler.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı şahini alarak gerekli müdahaleyi yapmak üzere tedavi altına almak üzere götürdüler. İlk belirlemelere göre, şahinin avcılar tarafından vurulduğu tahmin ediliyor. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra kuşun doğaya tekrar salınması planlanıyor.

Öğretmen Müjdat Vural, yaptığı açıklamada, "Yaralı halde yolda gördüğümüz şahini hemen yakaladık. Kanadından yaralı olduğunu fark ettik ve ekiplere haber vererek onlara teslim ettik. Bu tür özel ve güzel hayvanları korumak çok önemli. Eğer imkanımız olsaydı, tedavi ve bakımını kendimiz yapardık." şeklinde konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaralı kuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya salınmasının sağlanacağını belirtti.

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