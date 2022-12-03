﻿Otlayan gebe manda maganda başından vurarak öldürdü

İHA'nın haberine göre, Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan ve esnaflık yapan Yılmazer ailesinin 10 mandasından biri akşam ahıra gelmedi. Bunun üzerine doğumuna 1 ay kalan gebe mandasını aramaya başlayan Yılmazer ailesi, yaklaşık 650 kiloluk mandalarının merada başından vurularak telef olduğu haberini aldı.

20 senedir hayvan bakan ve 7 senedir baktığı, adını ‘Mayıs’ koyduğu mandanın sahibi Yeliz Yılmazer, "Çok üzgünüm. Yani bir hayvanım silahla alnında vurularak öldürüldü. Burada bizden başka manda bakan yok. Mahallede herkes biliyor zaten mandaların benim olduğunu. Vahşice öldürmesine üzüldüm. Olay Çarşamba günü akşam gerçekleşti. Akşam ahıra gittim işte baktım hayvanların gelmediğini fark ettim, diğerlerine baktıktan sonra artık onu aramayı diye gittim. Seslendim cevap vermediler, normalde ismini seslenince cevap verirler gelirlerdi" dedi.

Yeliz Yılmazer "Dedim geç olsa da gelirler akşam eşim bağlar diye düşündüm. Eşim marketi kapattıktan sonra ahırda bir tane eksik olduğunu fark etmiş. Ben olmadığını sabah öğrendim. Sonra aramaya başladık. Bir abi tarlasında mandamın öldürüldüğünü söyledi. Onunla birlikte gittiğimde çok üzüldüm baya bağırdım, ağladım. 2015 yılından beri adını ‘Mayıs’ koyduğum manda hayvanıma bakıyorum. Mayıs benim ilk manda hayvanımdı. Benim kızımın kanı yerde kalmayacak. Benim hayvanımı karnında yavru ile mundar ettiler. Sonuçta domuz sanmış olabilir, av hayvanı sanmış olabilir. Gelip ben yaptım, yanlışlıkla oldu demesini isterdim" diye konuştu.

ÖDÜL PARASI MUHTARDA"

Mandayı kimin öldürdüğünü bulana 25 bin lira para ödülü vereceğini söyleyen Cüneyt Yılmazer, "Talihsiz bir olay başımıza geldi. Babamın beni aramasıyla öğrendim. Olay yerine geldim, baktım hayvan yerde yatıyor. Yanlışlıkla vurulduğunu düşündüm. Hayvana baktıktan sonra tam baş kısmından, ortadan vurulduğunu görünce kasıtlı olduğunu anladım. Daha sonra polis aradık. Şikâyetçi olduk. Hayvanımız karnında yavrusuyla öldürülünce bunu yapanın cezasını bulması için ve polisin işini kolaylaştırmak için 25 bin TL bir ödül koydum. Gören, bilen ya da şikâyet eden olursa vereceğim. Hatta parayı muhtara teslim ettim" dedi.

Cüneyt Yılmazer "İnsanın vicdanın rahat olması gerekir yani devletin verdiği ceza dönemli değil. Ceza ona zaten bir şey demez. Mühim olan insanın kendi vicdan muhasebesi yoksa para önemli değil. Bugün bir cana kıydı. Tarım ormancılık hayvan için bir sürü desteklemelerde bulunuyor. Etinden, sütünden yararlanıyoruz. Hunharca öldürülmesi çok saçma. İyi bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Hiç bir şey olmasa bile bunu yapan Cenabı hak nezdinde bulacaktır” diye konuştu.