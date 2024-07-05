Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı imha edildi

Ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı imha edildi

Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, lisanssız çalışan maden ocaklarına karşı İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon düzenlendi. İzinsiz çalıştığı anlaşılan altı maden ocağında dört adet vinç, dört adet maden vagonu, yüz beş metre tren rayı ve on altı ton kömür bulundu. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından maden ocaklarının kapatılması işlemi yapıldı.

Maden ocaklarının ormanlık alanda bulunması sebebiyle ele geçirilen ekipmanlar Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.