Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında göçük meydana geldi.

Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA

İhbarın üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, göçük altında 1 işçi kaldı.

Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki yetkililer ve maden ocağı işletmecileriyle görüşüldüğü de iddialar arasında.

İçeride kalan işçinin Mustafa Kuru adında bir madenci olduğu ileri sürüldü. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.