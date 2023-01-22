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'Sandalyeme oturdun' kavgası hastanede bitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki taraf arasında sandalye dolayısıyla çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken bir kişi de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 11:59
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Zonguldak'ta sandalye kavgası hastanede bitti

'Sandalyeme oturdun' kavgası hastanede bitti
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İHA

Olay Yaşlılar ve Gençler Evi’nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.U. isimli şahıs, oturduğu sandalyeden bir süre ayrıldıktan sonra aynı sandalyeye oturan A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan A.K. için olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekibi ambulansta ilk müdahaleyi yaptığı yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekibi de olayla ilgili görgü tanıklarından ve İ.U.’dan bilgi aldı. İ.U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, İ.U.'nun yaklaşık iki yıl önce de yine yer tartışması yaşadığı bir vatandaşı başından yaraladığı öğrenildi.

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