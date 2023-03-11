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Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fırtına nedeniyle  bir caminin minaresi kubbenin üzerine devrildi. Ereğli ilçesinde de etkili olan şiddetli rüzgarda ise bir ağaç yola devrildi. 

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 19:33
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Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi

Zonguldak’ta şiddetli rüzgardan caminin minaresi devrildi
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(DHA) - Zonguldak’ta öğle saatlerinden itibaren sağanak ve rüzgar etkili oldu. Alaplı ilçesi Çamcılar Köyü Merkez Mahallesi Camisi’nin sac minaresi rüzgara dayanamayarak kubbenin üstüne yıkıldı. Minarenin düşmesiyle camide hasar meydana geldi.

Ereğli ilçesi Işıklı Zindancılar köyü mevkisinde ise rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç tellere zarar verirince bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, ağacın kesilerek kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Hasar gören elektrik hattının onarımı için ise çalışma yapıldı. 

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