Sahte altın satmaya çalıştı. Yakalandı

İHA

Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde O.A.'nin işlettiği kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki sahte bir kolyeyi kuyumcuya götürerek 6 bin 500 liraya satmaya çalıştı.

Kuyumcu ise kolyeyi incelediğinde sahte olduğunun farkına vardı. İşyeri sahibi O.A., şüpheli şahıs farkına varmadan polis ekiplerine haber verdi. Öte yandan şahsın kuyumcudaki rahat hareketleri ise gözlerden kaçmadı. İşyerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü. Dolandırıcılık şüphelisinin emniyetteki sorgusu sürüyor.