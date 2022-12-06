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Zonguldak'ta 'Silindir' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Zonguldak'ta, suç örgütlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen 'Silindir' operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:13
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Zonguldak'ta suç örgütlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen Silindir operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta 'Silindir' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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Ülke genelinde başlatılan 'Silindir' operasyonu kapsamında Zonguldak'ta da polis ekipleri operasyon düzenledi. Ereğli ilçesinde B.Y. (50) liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 kişiden 11'i yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada 2'si kurusıkı, 11 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1009 tabanca mermisi, 147 av tüfeği fişeği, 54 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ele ele geçirildi.

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