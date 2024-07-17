Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl Merkezi, Kdz. Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerini kapsayan bir operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonda ölümcül etkiye sahip 20 gram uyuşturucu madde, 65 kök kenevir bitkisi, 25 adet kenevir tohumu, 30 miligram sıvı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheliye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

D.G isimli şüphelinin, 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, mahkeme tarafından D.G. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

aw248745-02-001.jpg

aw248745-03-1.jpg

aw248745-01-001.jpg

Son Haberler
Özgür Özel: Bu zam geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir Ekonomi
Özgür Özel: Bu zam geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir
Büyüleyici manzara böyle kaydedildi Yerel Haberler
Büyüleyici manzara böyle kaydedildi
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı Gündem
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı
Bungalov tatili faciaya dönüştü Gündem
Bungalov tatili faciaya dönüştü
15 bin balya saman yandı Yerel Haberler
15 bin balya saman yandı
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu Gündem
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek Otomotiv
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek