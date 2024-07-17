Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl Merkezi, Kdz. Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerini kapsayan bir operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, operasyonda ölümcül etkiye sahip 20 gram uyuşturucu madde, 65 kök kenevir bitkisi, 25 adet kenevir tohumu, 30 miligram sıvı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheliye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
D.G isimli şüphelinin, 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, mahkeme tarafından D.G. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.