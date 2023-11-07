Zonguldak'ta yeni evlenen adam ayvayı yedi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gelin ve damada neredeyse takı dışında her şey takıldı

KAYNAK: İHA
Zonguldak'ta yeni evlenen adam ayvayı yedi


Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki düğün salonunda çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, kesilen pastanın ardından düğünün en önemli yeri olan takı merasime gelindiğinde, damadın iş arkadaşları tarafından damada ilginç takılan takılar salondakileri güldürdü.

Takı töreninde bir ayvayı kolye haline dönüştürerek yanına da, bulaşık deterjanı, bulaşık bezi, sünger, şemsiyeye takılı bebek eşyaları gibi damadın boynuna asan arkadaşları ilginç bir ana sebep oldular.

Damat ilk defa karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırdı. Düğün törenine katılanlar o sırada adeta kahkahaya boğuldu. Damadın arkadaşları ise ‘Damat Ayvayı Yedi’ diyerek espri yapmayı da ihmal etmediler. Düğüne davetli olarak gelenlerin şaşırarak izlediği değişik takı merasimi; arkadaşlarının daha sonra evlenen çifte altın ve para takması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Değişik takılar takan Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte gece boyunca çalan müzikle doyasıya eğlendiler.

aw071071-01.jpg

aw071071-02.jpg

aw071071-03.jpg

aw071071-04.jpg

aw071071-05.jpg

aw071071-06.jpg

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Son Haberler
Ahmet Nur Çebi kararını açıkladı Spor
Ahmet Nur Çebi kararını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar! Gündem
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Çağla Şıkel'in sevgilisi aileye girdi Magazin
Çağla Şıkel'in sevgilisi aileye girdi
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Sürücüler dikkat! Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı Gündem
Sürücüler dikkat! Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Almanya her mülteci için 7 bin 500 avro ödeyecek Dünya
Almanya her mülteci için 7 bin 500 avro ödeyecek
Her yerinden vitamin akan besin ortaya çıktı. Bir avucu bile şeker hastalığı riskini azaltıyor. Kanseri önlüyor Sağlık
Her yerinden vitamin akan besin ortaya çıktı. Bir avucu bile şeker hastalığı riskini azaltıyor. Kanseri önlüyor