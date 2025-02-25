Zonguldak’ta yollar ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA
Zonguldak’ta yollar ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalıştı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun ve koordineli çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu kalmadığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında, "ekiplerin yolların tamamen açık kalması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, Kar yağışı sonrası oluşan buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ederken, kar nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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Özellikle ulaşımın yoğun olduğu güzergâhlar ve riskli bölgelerde önlemler alınmaya devam edilirken, sahada aktif olarak görev yapan ekiplerin karla mücadelede aralıksız çalıştığı vurgulandı.

Zonguldak’ta yollar ulaşıma açıldı

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