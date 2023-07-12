Zonguldak'taki selde 60 bin hayvan telef oldu

Kuvvetli yağışla meydana gelen selde Bakırcılar köyü Çay Mahallesi'nde Recai Güney ve Süleyman Altunbaş ile Dedeoğlu köyünde Hakan ve Oğuz Güner kardeşlere ait tavuk çiftlikleri su altında kaldı.

Zonguldak'taki selde 60 bin hayvan telef oldu

(AA) İşletme sahipleri ve ailelerinin de tehlike atlattığı 3 çiftlikte yaklaşık 60 bin tavuk telef oldu.

Hakan Güner, dakikalar içinde su seviyesinin çok hızlı yükseldiğini ve çiftliğin sular altında kaldığını anlattı.

İlçe merkezinde yağış varken çiftliğe doğru yola çıktığını anlatan Güner, "Aşırı yağış nedeniyle jandarma tedbir almış, geçişe izin vermiyordu. Rica ettim, çiftliğimiz olduğunu söyledim.

Aracımın da yüksek olduğunu görünce izin verdiler. Çiftliğe geldiğimde su dere yatağının hizasındaydı. Yaklaşık 5 dakika geçmedi, su aşırı derece yükselmeye başladı" diye konuştu.

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KUM TORBALARIYLA ÖNLEM ALMIŞLAR

Güner, çiftliğin içerisine belirli noktalardan su girmeye başlayınca kum torbalarıyla önlem aldıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Arka taraftan güvenliği aldık diye düşünürken su aşırı yükselince duvarı patlatıp fanları dağıttı. Oradan yoğun şekilde girmeye başladı. O esnada içeriye girdim.

Kapıları açmak istedim, çiftlikten çıkmakta sorun yaşadım. Araçlarımız çiftliğin önündeki yoldaydı. Ağabeyim arabasını su içinde görünce hemen alıyor, sonra benim aracı götürüyor. Çiftlik için kullandığımız 2 kamyon ve 1 kepçeyi kurtaramadık. Büyük tehlike atlattık."

Selin önünde durulamayacağını ancak tedbirlerin alınabileceğini vurgulayan Güner, derenin üzerindeki köprünün büyütülmesi ve dere yatağının temizliği gibi çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Hayvanları telef olan çiftlik sahipleri, selin ardında bıraktığı çamur ve atıkları temizleme çalışması yürütüyor.

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