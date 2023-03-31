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Zoom'da 'toplantıya geç kaldım' sorunu bitiyor. Yapay zeka kullanılacak

Amerikan iletişim teknoloji şirketi Zoom, uygulama içerisine yapay zeka eklemeye hazırlanıyor. Bu güncellemeyle 'toplantıya geç kaldım' derdim son erecek.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 06:36
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Zoom toplantı saati uygulamaya yükleniyor

Zoom'da 'toplantıya geç kaldım' sorunu bitiyor. Yapay zeka kullanılacak
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Zoom IQ’nun yapay zeka ile gelecek ilk özelliği, toplantılara geç kalan kullanıcılar için toplantıda yaşananları özetleme yeteneği olarak tanımlandı. Toplantı boyunca yaşanan konuşmaları analiz edecek yapay zeka desteğiyle birlikte öne çıkan anları da özet olarak kullanıcıya sunmayı amaçlıyor.

ZOOM TOPLANTI SAATİ NASIL KAÇIRILMAYACAK

Zoom IQ alınan notlara dayanarak e-postalar oluşturacak. Toplantı sonrasında e-posta yazmak istenilen kişilere notları otomatik olarak e-posta olarak göndermek mümkün olacak. Böylece hazır notlardan içerik önerileri de sunulacak.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Zoom IQ AI, ilk olarak test programı kapsamında davetle seçilen müşterilere sunulacak. Yapay zekaya birçok özellik ekleneceği belirtilse de; özet ve e-posta oluşturma yeteneği Nisan ayında kullanıma açılacak.

OpenAI teknolojisinin çeşitli uygulamalara entegrasyonu artıyor. Ancak sektördeki birçok kişi, gelişmiş yapay zekanın toplum üzerindeki etkisinden endişe duyuyor. Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak ve Twitter CEO’su Elon Musk dahil olmak üzere binden fazla araştırmacı, GPT-4’ten daha gelişmiş bir modelin sunulmamasını talep etti.

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