Zor gece! Vatandaşlar sokağa indi, çok sayıda gözaltı var

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeni ile vatandaşlar tepkilerini sokaklara dökülerek gösterdi. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Rize, Samsun, Antalya ve birçok kentte düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'DE SERT MÜDAHALE: 50 GÖZALTI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek isteyen gruba polis tarafından müdahalede bulunuldu. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, 50’in üzerinde gösterici gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek için tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli genelinde de 51 noktada ön seçim ve dayanışma sandığı kuruldu. Oy verme ve sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan İzmit İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan gruba seslenen CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, 254 bin 64 kişinin seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini açıkladı. Daha sonra grup, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi’nde yürümek ve slogan atmak istedi.

Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı.

Bunun üzerine polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) grubu müdahale edip, biber gazı sıktı. Grup dağıtılırken, 50’in üzerinde kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA TOMALI MÜDAHALE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Bursa Millet Bahçesi’nde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti.

Yaşanan gerginlik arbedeye dönüşürken, torpil ve meşale gibi yanıcı madde atan göstericilere polis müdahale etti.

TOMA’yla su sıkan polis ekipleri biber gazı da kullandı. Öte yandan, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

SEMAZENİN PROTESTOSU

İstanbul'da semazen kıyafetli bir vatandaşın eylemi ise geceye damga vurdu. Bazı polisler semazenin gösterisine alkış tutarken, polis göstericiye tazyikli su ile müdahale etti.

ANKARA'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Ankara'da polis ile göstericiler arasında 'İmamoğlu' arbedesi; gözaltılar var.

Ankara'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Güvenpark’ta gösteri düzenleyen gruba polis, müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara'da da protesto edildi. Kızılay Güvenpark’ta toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı. Daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde yürümek isteyen grup, kendilerini durdurmak isteyen polislere meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Grup ile polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Meşrutiyet Caddesi girişine bariyer kuran polis, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

RİZE'DE İMAMOĞLU'NA DESTEK YÜRÜYÜŞÜNDE ARBEDE

Rize'de , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte, göstericiler ile kendilerine tepki gösteren bazı vatandaşlar arasında arbede çıktı. Polis, arbedeye ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla kentte Rize CHP Rize İl Başkanlığı tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan CHP Rize il Başkanlığı önünde toplanan kalabalık grup, Atatürk Caddesi boyunca yürüdü. Cadde boyunca ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle slogan atan gruba zaman zaman çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Grup ile vatandaşlar arasında çıkan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Arbedeye ilişkin 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yürüyüş İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sona ererken, polis, grup dağılana kadar çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

BURSA'DA CHP İL BAŞKANI GÖZÜNDEN YARALANDI

Bursa'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gruba, polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın müdahale sırasında gözünden yaralandığı öğrenildi.

CHP İL BAŞKANI YARALANDI

Müdahale sırasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da gözünden yaralandığı öğrenildi. CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yeşiltaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

ANTALYA SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Havai fişek atan göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, bazı kişileri gözaltına aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi. Cumhuriyet Meydanında toplanan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, buradaki protestonun ardından yürüyüşe geçti. Akdeniz Üniversitesi kampüsü önüne gelen grup, polisin uyarılarına rağmen kampüs içine girmeye çalışınca müdahale başladı. Polis, havai fişek de atan göstericilere TOMA aracından su sıkarak müdahale etti. Göstericilerden bazıları, TOMA aracı önünde şınav çekti, bazıları da aracın üzerine çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

SAMSUN'DA DESTEK MİTİNGİ

Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için 'Demokrasi Mitingi' düzenlendi.

Samsun'da Atakum Belediyesi Düğün Salonu önünde CHP İl Başkanlığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için 'Demokrasi Mitingi' düzenlendi. Düzenlenen mitinge CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da katıldı. Mitingde konuşan Çan, "Bugün 5 yaşından 95 yaşına kadar, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, işçisinden, memurundan çiftçisine, Samsun şehrinin bütün insanları akın akın sandığa gitti. Bizlere bu ışığı gösterenlere sonsuz teşekkürler. En sağından en soluna kadar demokrasiye sahip çıkmak için, Cumhuriyete sahip çıkmak için, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için ilk adım şehri Samsun'da, Atamızın ismini aldığı Atakum'da 100 bine yakın vatandaşımız sandığa gitti. 'Ekrem İmamoğlu'na bunu yapamazsın' dedi vatandaş” diye konuştu.

İZMİRLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ, POLİSTEN MÜDAHALE

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden öğrenciler, İzmir'de polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bornova’dan AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na yürümek isteyen öğrencilere polis, TOMA'lardan tazyikli su sıkarak müdahale etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla birçok ilde başlayan protestolar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir araya gelen vatandaşlar Bayraklı Manas Bulvarı'nda bulunan AK Parti İl Binasına yürümek isteyince polis ekipleri, TOMA ile müdahalede bulundu.

ERZURUM'DA İMAMOĞLU TEPKİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karşı, Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Erzurum'da da protesto gösterileri düzenlendi.

İstanbul Büyüşkehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde protesto yürüyüşleri yapıldı. Erzurumlu vatandaşlar Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ön seçimine yoğun katılım sağlayan Erzurumlular, İmamoğlu'nun tutuklanmasına da büyük tepki gösterdi. Saatlerce yoğun güvenlik önlemlerine rağmen CHP İl Başkanlığı önünde toplanan her yaştan vatandaşlar sloganlarla İBB Başkanı İmamoğu'nun tutuklanmasını protesto etti.

CHP İl Başkanlığı önünde yaklaşık iki saat süren protesto gösterisi CHP İl ve İlçe yöneticilerinin uyarıları ile olaysız bir şekilde sona erdi.