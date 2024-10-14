Zor günler geçirmişti! Ünlü oyuncu Ufuk Özkan nafaka miktarına isyan etti

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, yaşadığı süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, “Kendimi iyi hissediyorum ancak ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım" diyerek sağlık durumuna dair bilgi verdi.

NAFAKA 45 BİNDEN 74 BİNE ÇIKTI

Ünlü oyuncu 2 yıl önce ayrıldığı eşine ödediği nafaka miktarı artınca isyan etti.

"Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem. Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum" şeklinde konuşan Özkan, nafaka azaltma davası açtığını açıkladı.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, Almanya’da dünyaya geldi. Çerkes asıllı oyuncunun annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsunlu. 12 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönüş yaptı. Samsun Belediye Ortaokulu mezunu. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun oldu.

2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. İyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterine hayat verdi.