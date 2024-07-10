Zor kapıdan girince şeriat bacadan uçar atasözünün anlamı nedir?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zor kapıdan girince şeriat bacadan uçar atasözünün anlamı nedir?

Zor kapıdan girince şeriat bacadan uçar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Zor kapıdan girince şeriat bacadan uçar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işin veya durumun normal ve doğru yoldan çözülmediğinde, adaletin ve düzenin bozulacağını anlatmaya çalışan bir atasözüdür.

Bir iş zorlukla yapılıyorsa yani yönetici, üst karar mercii, çevresindeki kişilere eziyet etmeye başladığında yasaların son bulacağını ifade eder.

ZOR KAPIDAN GİRİNCE ŞERİAT BACADAN UÇAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çevresindekileri köle gibi kullanıyordu ama sonunda adalet tecelli etti ve kovuldu, zor kapıdan girince şeriat bacadan uçtu."

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