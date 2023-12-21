Zorbay Küçük Fred'e bakın neden kırmızı kart göstermiş? Açıkladı

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Zorbay Küçük Fred'e bakın neden kırmızı kart göstermiş? Açıkladı
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçının son anlarında Fred'in gördüğü kırmızı kart tartışma yaratmıştı. Hakem Zorbay Küçük, bunun nedenini raporunda yazdı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-3 yendiği maçta hakem kararları tartışma konusu oldu.

En çok tartışılan ise son anlarda Fred'e gösterilen kırmızı kart oldu.

Mert Hakan'ın şiddetli itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan atıldığı belirtilirken, Fred'e gösterilen kırmızı kartın nedeni anlaşılamamıştı.

Hakem Zorbay Küçük'ün bunun nedenini açıkladığı ileri sürüldü.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Zorbay Küçük, maç raporuna Fred'e küfür ettiği için kırmızı kart gösterdiğini yazdı.

Haberde Fenerbahçe'nin, küfür etmediğini söyleyen Fred için PFDK'nin kararı belli olduktan sonra Tahkim Kurulu'na itiraz yapacağı belirtildi.

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