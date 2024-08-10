Zorlu Enerji’den İsrail açıklaması

Zorlu Enerji’nin yüzde 25 hissesine sahip olduğu Dorad Energy'nin İsrail Savunma Bakanlığı ile sözleşme yenilemesi ile ilgili açıklama geldi. Zorlu Enerji, azınlık hisselerine sahip oldukları için şirketin yaptığı anlaşmalarda söz sahibi olmadıklarını vurguladı.

Zorlu Enerji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’de bulunan Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmelerimizin imzalarını Mayıs ayında tamamladık ve kamuoyu ile bu bilgiyi paylaştık. Ancak %25 azınlık hissedarı olduğumuz Dorad Doğal Gaz Santralinde hiçbir kararı alma ve aldırmama yetkimiz bulunmamaktadır. İsrail kanunları uyarınca yönetilen Santralde, diğer ortakların çoğunluk oluşturarak aldığı herhangi bir karar üzerinde de etkili olmamız mümkün olmamaktadır"

Ashdod ve Ramat Negez Doğalgaz Santralleri'nde gerçekleştirdiği devri hatırlatan Zorlu Enerji, Dorad Santrali'ndeki hisselerini de "portföyünden en kısa sürede çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü" açıklamasında bulundu.

Zorlu Enerji açıklaması, şu ifadelerle sona erdi:

"Otuz yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma planlarına enerji sektörü gibi stratejik bir alanda hizmet eden Şirketimize ve Grubumuzun diğer şirketlerine yönelik itham ve yorumların bu çerçevede sağduyuyla değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Özellikle sivil ve masum insanların yaşadıklarından dolayı tüm ülkemiz gibi son derece üzüntü duyuyor, bir an önce barışa kavuşulmasını gönülden diliyoruz"