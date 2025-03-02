Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için karar verildi

Tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Köksal hakkında resen başlatılan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Köksal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Müslümanlar on bir ayın sultanı Ramazan ayına girmenin heyecanını yaşarken Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil." maili sosyal medyada tepkileri neden oldu.

Sosyal medyada markaya karşı boykot kampanyası çağrıları yapılırken İstanbul Cumuriyet Başsavcılığı da Cem Köksal hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Vestel CEO'su Ergün Güler, bir tebrik mesajı paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti.

VESTEL CEO'SU RAMAZAN TEBRİĞİ YAYIMLADI

Ergün Güler Ramazan tebriği mesajında şunları ifade etti:

"Değerli Ailem: Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevide dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği. ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla"

Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına beklenmedik bir tepki verdi. Bütün şirket çalışanlarının göreceği şekilde maile cevap veren Köksal, "Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil." ifadelerini kullanarak şunları yazdı:

"Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın kamuoyuna yansıyıp tartışma konusu olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan başlatılan re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişme sonrası Köksal şirket personeline yolladığı e-mail ile görevinden istifa ettiğini duyurdu ve şu satırları kaydetti:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarım,



Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum.



Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım.

Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm.

Zorlu Holding'ten istifa sonrası açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:



Saygılarımla"

Zorlu Holding de istifa kararını duyurdu ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.

Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz.

Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.

Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir.

Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz.

Saygılarımızla,

Zorlu Holding Yönetim Kurulu"