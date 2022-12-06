6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Devletten vatandaşa mesaj gelince okuyan herkesin aklına aynı fikir geldi

Devletten vatandaşa mesaj gelince okuyan herkesin aklına aynı fikir geldi

Ev sahibi vatandaşların zorunlu olarak yaptırdığı DASK deprem sigortası için bugün vatandaşlara mesaj gönderildi. Mesajı okuyan vatandaşlar "Devlette para kalmamış ki DASK bizden ek para istiyor" tepkisini verdi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 17:54
Takip Et

Zorunlu DASK deprem sigortası için mesaj alan vatandaşlar mesajı okuyunca aynı tepkiyi gösterdi

Devletten vatandaşa mesaj gelince okuyan herkesin aklına aynı fikir geldi
+
Aa
-

Ev sahibi olanların zorunlu olarak yaptırdığı DASK Zorunlu Deprem Sigortası için bugün DASK'tan vatandaşlara bir mesaj geldi.

Gelen mesaja vatandaşlardan tepki geldi.

Vatandaşlar “Devlette para kalmamış ki, DASK için bizden ek para istiyorlar” dedi.

DASK’tan gelen mesaja göre; vatandaşların evlerini kiraya verme, abonelik açma gibi işlemler sırasında yapılması zorunlu olan sigortanın teminat ücretlerinin yükseltildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekonomik krizin etkilerinin ev ekonomisindeki her dilimde yoğun şekilde hissedildiği günlerde, yeni bir kaleme daha zam yapılmış oldu.

EVİ OLMAYANLARA DA MESAJ GİTTİ

Gazeteci ve yazar Orhan Uğuroğlu da Zorunlu Deprem Sigortası mesajını alan vatandaşlardan biri oldu. Ancak Orhan Uğurluoğlu'nun ev sahibi olmadığı buna rağmen DASK mesajı geldiği öğrenildi. 

Bu durum "Bütçede para bitti ki iktidar herkese gönderiyor" şeklinde yorumlandı.

DASK NEDİR?

DASK (Doğal Afetler Sigortalar Kurumu) Zorunlu Deprem Sigortası, bu maddi zararları sigorta poliçesindeki limitler doğrultusunda karşılar. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırarak, ikamet ettiğin binayı tamamen veya kısmen zarar gördüğünde teminat altına alabilirsin. DASK sigortası yaptırmadığın durumda ise bu yardımdan yararlanman mümkün değildir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Msc
6.12.2022 18:49
Deprem değilde her türlü riski yangın sel deprem ....gibi olursa yaptirilir  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
4
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
5
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
6
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
7
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Babacan'dan İYİ Partili Örs'e geçmiş olsun mesajı
﻿Babacan'dan İYİ Partili Örs'e geçmiş olsun mesajı
﻿Babacan'dan İYİ Partili Örs'e geçmiş olsun mesajı
﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı
﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı
﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı
﻿Cep telefonunu gasp ettiler, gencin hesaplarını da boşalttılar
﻿Cep telefonunu gasp ettiler, gencin hesaplarını da boşalttılar
﻿Cep telefonunu gasp ettiler, gencin hesaplarını da boşalttılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.