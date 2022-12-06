Devletten vatandaşa mesaj gelince okuyan herkesin aklına aynı fikir geldi

Ev sahibi olanların zorunlu olarak yaptırdığı DASK Zorunlu Deprem Sigortası için bugün DASK'tan vatandaşlara bir mesaj geldi.

Gelen mesaja vatandaşlardan tepki geldi.

Vatandaşlar “Devlette para kalmamış ki, DASK için bizden ek para istiyorlar” dedi.

DASK’tan gelen mesaja göre; vatandaşların evlerini kiraya verme, abonelik açma gibi işlemler sırasında yapılması zorunlu olan sigortanın teminat ücretlerinin yükseltildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekonomik krizin etkilerinin ev ekonomisindeki her dilimde yoğun şekilde hissedildiği günlerde, yeni bir kaleme daha zam yapılmış oldu.

EVİ OLMAYANLARA DA MESAJ GİTTİ

Gazeteci ve yazar Orhan Uğuroğlu da Zorunlu Deprem Sigortası mesajını alan vatandaşlardan biri oldu. Ancak Orhan Uğurluoğlu'nun ev sahibi olmadığı buna rağmen DASK mesajı geldiği öğrenildi.

Bu durum "Bütçede para bitti ki iktidar herkese gönderiyor" şeklinde yorumlandı.

DASK NEDİR?

DASK (Doğal Afetler Sigortalar Kurumu) Zorunlu Deprem Sigortası, bu maddi zararları sigorta poliçesindeki limitler doğrultusunda karşılar. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırarak, ikamet ettiğin binayı tamamen veya kısmen zarar gördüğünde teminat altına alabilirsin. DASK sigortası yaptırmadığın durumda ise bu yardımdan yararlanman mümkün değildir.