İstanbul Valiliği saat vererek kar uyarısı yaptı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul'un yükseklerin başlayan kar yağışı sonrasında Vali Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara bir uyarı daha geldi.

Yerlikaya, "Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil Türkiye’nin büyük bir bölümü için yoğun kar uyarısında bulundu. İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur şiddetini artırdı. Yarın yarıyıl tatili sona erecek ve milyonlarca öğrenci ders başı yapacak.

"İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Gözler İstanbul Valiliği’ne çevrildi. Öğleden sonra şiddetini artıracak olan kar yağışı sonrası “okullar tatil mi?” sorusu valilik tarafından cevaplanacak.

Meteoroloji, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.