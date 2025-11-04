Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Alanyaspor'u konuk edecek.

Söz konusu karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştiren bordo-mavililerde Ukraynalı futbolcu Zubkov, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çalışmalara yoğun bir tempoyla devam ettiklerini aktaran Zubkov, "Bu sezon aramıza yeni transferler katıldı ve onlarla birlikte sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Takım için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BEN ROBOT DEĞİLİM"

Geçtiğimiz sezona göre bu sezon performansının daha düşük seviyede kalmasına ilişkin soruya yanıt veren Zubkov, "Bu sorunun geleceğini açıkçası bekliyordum. Sonuçta robot değilim. Kesinlikle takım için en iyisini vermeye çalışıyorum. Her maç gol atmak, asist yapmak istiyorum ama her zaman istedikleriniz gerçekleşmeyebiliyor. Ben her maç elimden geleni yapıyorum. En iyisini göstermek için çalışmaya devam edeceğim. Bu durum sadece benimle alakalı değil; aramıza yeni oyuncular katıldı. Bağlantıları yeniden kurmak ve sistemi oturtmak kısa vadede olacak bir iş değil. Takım olarak bir gelişim süreci içerisindeyiz" diye konuştu.

"BATAGOV ÇOKTAN HAK ETMİŞTİ"

Takım arkadaşı Batagov'un Ukrayna Milli Takımı’na seçilmesini de değerlendiren Zubkov, "Batagov’u kutlarım. Onun adına büyük bir adım olacaktır. Gösterdiği performansla bunu çoktan hak etmişti. Kendisini tebrik ederim. Danylo Sikan yaklaşık 5-6 yıldır tanıdığım bir isim. Her zaman çalışkan bir isim oldu. Belki istediği gibi süre alamadı ama her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Eminim ki sezon boyunca o da takıma çok büyük katkılarda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA OLMAK İSTİYORUZ"

Avrupa kupalarında oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu dile getiren Zubkov, "Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız ve orada boy göstereceğiz. Bu turnuvalar her oyuncunun olmak istediği yerler. Biz de orada olup orada da en iyimizi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU HERKESE GÖSTERDİK"

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin taktik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Zubkov, "Taktik konusunda yoğun bir çalışma yapıyoruz. Hocamızın beklentilerine cevap verebilecek bir kadroya sahibiz. Biz de ondan öğrenmeye, sahada ne istediğine dikkat etmeye çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz duruş ve aldığımız puanlarla doğru yolda olduğumuzu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

"SOYADIM 'B' HARFİYLE TELAFFUZ EDİLİRSE MUTLU OLURUM"

Soyadının telaffuzuyla ilgili de taraftarlara seslenen Zubkov, "Sadece kendi taraftarlarımıza değil, diğer takım taraftarlarına da söylemek istiyorum. Soyadım Zubkov. ‘T’ ya da ‘D’ ile değil, ‘B’ harfiyle telaffuz edilirse mutlu olurum" diyerek sözlerini tamamladı.