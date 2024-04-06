Zuckerberg ve Musk arasındaki servet yarışı körüklendi

Kaynak: Bloomberght
Zuckerberg ve Musk arasındaki servet yarışı körüklendi
Meta'nın patronu Mark Zuckerberg'in serveti 2020'den bu tarafa Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın servetini geçti.

Mark Zuckerberg Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumunda oldu. Zuckerberg böylece 2020'den bu yana ilk defa ezeli rakibinin tahtına oturdu.

Mart başında Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde birinci sırada bulunan Musk, Reuters'ın Tesla Inc. şirketinin daha ucuz bir otomobil planlarını iptal ettiğini bildirmesi sonrasında dördüncü sıraya gerileme gösterdi.

Bu haberin sonrasında Tesla'nın araç teslimatlarının marta kadar olan üç ayda düştüğü ve Kovid pandemisinin ilk günlerinden bugüne yıldan yıla ilk düşüşünü yaşadığı haberi geldi.

Musk'ın serveti bu yıl 48,4 milyar dolar azalış kaydederken, Zuckerberg, Meta Platforms Inc. Cuma günü yeni bir rekor da dahil olmak üzere yeni zirvelere tırmanırken servetine 58,9 milyar dolar daha ekledi.

Zuckerberg'in 105,6 milyar dolar, Musk'ın ise 102,1 milyar dolar servete sahip olduğu 16 Kasım 2020'den bu tarafa Bloomberg'in en zenginler sıralamasında Zuckerberg ilk üçe ilk kez girdi. Musk'ın net serveti şu anda 180,6 milyar dolar; Zuckerberg'inki ise 186,9 milyar dolar.

Musk ve Zuckerberg arasında Kasım 2021'de 215 milyar dolara kadar çıkan servet farkının tersine dönmesi, bir zamanlar çok popüler olan elektrikli araç hisselerinin düşmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

İlgili Haberler
Fitch Pegasus'un kredi notunu teyit etti
Fitch Pegasus'un kredi notunu teyit etti
Zonguldak'ta şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı
Zonguldak'ta şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı
Sabiha Gökçen’den Air Arabia Egypt ile Kahire uçuşları başladı
Sabiha Gökçen’den Air Arabia Egypt ile Kahire uçuşları başladı
İstanbul Havalimanı’nda bayramda yoğunluk yaşanıyor
İstanbul Havalimanı’nda bayramda yoğunluk yaşanıyor
Moody’s AB’nin kredi notunu teyit etti
Moody’s AB’nin kredi notunu teyit etti
Son Haberler
Avokado hırsızı fotokapana takıldı Yerel Haberler
Avokado hırsızı fotokapana takıldı
Şehidin yeğeni AKP adayına oy vermediği için işten çıkartıldı. Şehidin anne ve babası isyan etti Gündem
Şehidin yeğeni AKP adayına oy vermediği için işten çıkartıldı. Şehidin anne ve babası isyan etti
Murat Ülker’i mutlu eden haber Gündem
Murat Ülker’i mutlu eden haber
Motosikletli polis kovalamacası: Polis çarparak durdu sandı suçlu koşarak kaçtı Video
Motosikletli polis kovalamacası: Polis çarparak durdu sandı suçlu koşarak kaçtı
Beşiktaş yönetimi açıkladı. Önümüzdeki sezon da takımın başında Spor
Beşiktaş yönetimi açıkladı. Önümüzdeki sezon da takımın başında
Dünyanın en pahalı çizgi romanı. Süpermen'in ilk kez görüldüğü çizgi roman rekor fiyata satıldı Gündem
Dünyanın en pahalı çizgi romanı. Süpermen'in ilk kez görüldüğü çizgi roman rekor fiyata satıldı
Altının uçuşa geçeceği tarih belli oldu Yatırımcının beklediği haber geldi Ekonomi
Altının uçuşa geçeceği tarih belli oldu Yatırımcının beklediği haber geldi