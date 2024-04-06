Zuckerberg ve Musk arasındaki servet yarışı körüklendi

Mark Zuckerberg Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumunda oldu. Zuckerberg böylece 2020'den bu yana ilk defa ezeli rakibinin tahtına oturdu.

Mart başında Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde birinci sırada bulunan Musk, Reuters'ın Tesla Inc. şirketinin daha ucuz bir otomobil planlarını iptal ettiğini bildirmesi sonrasında dördüncü sıraya gerileme gösterdi.

Bu haberin sonrasında Tesla'nın araç teslimatlarının marta kadar olan üç ayda düştüğü ve Kovid pandemisinin ilk günlerinden bugüne yıldan yıla ilk düşüşünü yaşadığı haberi geldi.

Musk'ın serveti bu yıl 48,4 milyar dolar azalış kaydederken, Zuckerberg, Meta Platforms Inc. Cuma günü yeni bir rekor da dahil olmak üzere yeni zirvelere tırmanırken servetine 58,9 milyar dolar daha ekledi.

Zuckerberg'in 105,6 milyar dolar, Musk'ın ise 102,1 milyar dolar servete sahip olduğu 16 Kasım 2020'den bu tarafa Bloomberg'in en zenginler sıralamasında Zuckerberg ilk üçe ilk kez girdi. Musk'ın net serveti şu anda 180,6 milyar dolar; Zuckerberg'inki ise 186,9 milyar dolar.

Musk ve Zuckerberg arasında Kasım 2021'de 215 milyar dolara kadar çıkan servet farkının tersine dönmesi, bir zamanlar çok popüler olan elektrikli araç hisselerinin düşmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.