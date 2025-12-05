Tarihler 2021’i gösterdiğinde (o dönemki adıyla) Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, insanların alışveriş yapıp, sosyalleşip, oyun oynayabileceği sanal bir evren tanıttı. Zuckerberg’in ‘Metaverse’ adıyla tanıttığı evren, tüm dünyada büyük heyecan yarattı. Hatta birçok yatırımcı ve internet kullanıcısı ‘Metaverse’ evreninden arsa bile satın altı. ABD’li milyarder projeye o kadar çok güvenip sahiplendi ki çatı şirketinin adını ‘Meta’ olarak değiştirdi.

Ancak aradan geçen zamanla Metaverse eski heyecanını kaybetti. Yaşanan teknik zorluklar ve yatırımın çok uzun süreli olması nedeniyle projeye olan güven kayboldu ve bir süre sonra adeta ‘ölü yatırım’ halini aldı.

Gelen son haberler Zuckerberg’in hissedarlardan bir süredir gelen ‘Metaverse yatırımlarını kesmesi’ yönündeki baskıya daha fazla dayanamadığını ortaya koydu. Bloomberg’de yer alan habere göre META CEO’su Zuckerberg, Metaverse yatırımlarında kesintiye gidiyor. Şirket yönetiminin Metaverse için yüzde 30’luk bütçe kesintisine gitmeyi görüştüğü öğrenilirken bu kesintinin 2026 yılı başından itibaren işten çıkarmalara neden olması bekleniyor.

Tartışmalara yakın bir kaynağa göre, kesintiler Horizon Worlds, avatarlarla dolu sosyal sanal gerçeklik deneyimi ve Quest sanal gerçeklik başlıkları üzerinde çalışan ekipleri de kapsayacak. Dev şirketin yapılacak kesintiyi yapay zeka gözlükleri ve diğer giyilebilir cihazlara aktarmayı planladığı öğrenildi.

ZARAR 70 MİLYAR DOLAR

Bir dönem büyük heyecanla karşılanan Metaverse’ün neden olduğu dev zarar ortaya çıktı. Buna göre Metaverse konusunda çalışmalar yapan Reality Labs bölümü, 2021'den bu yana 70 milyar dolardan fazla zarar etti.

Zuckerberg, bir süredir metaverse'den uzaklaşarak büyük yapay zeka dil modelleri, sohbet robotları ve Meta Ray-Ban akıllı gözlükler gibi cihazlar geliştirmeye odaklanıyor. Bazı analistler, Meta'nın metaverse projelerini tamamen sonlandırabileceğini öngörüyor.