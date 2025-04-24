Zulasında 5 kilo uyuşturucuyla yakalandı!

Kaynak: İHA
Zulasında 5 kilo uyuşturucuyla yakalandı!

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, bir aracın bagaj kapağı sacı içerisine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede çevre illerden Elazığ'a gelen şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada, bagaj kapağı sacı içerisine zulalanmış şekilde, 11 parça halinde 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınana ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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