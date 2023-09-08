Zülfü Livaneli Atina’da konser verdi

Zülfü Livaneli Yunan şarkıcı Maria Faranduri ile Atina’da konser verdi.

KAYNAK: AA
Zülfü Livaneli Atina’da konser verdi

Atina Akropolisi'nin yanındaki antik Herodes sahnesinde verilen konserde Livaneli ve Faranduri'ye ses sanatçıları Görkem Ezgi Yıldırım, Tevfik Rodos ile Türk ve Yunan sanatçılardan oluşan orkestra ekibi eşlik etti.

Konserde yaptığı konuşmada, Faranduri ile 40 yıllık dostluğa sahip olduklarını belirten Livaneli, birçok kez birlikte konser verdiklerini hatırlattı.

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Livaneli, Eylül 2021'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü Yunan sanatçı Mikis Theodorakis ile aralarındaki dostluğa da atıfta bulunarak, "İnanıyorum ki Theodorakis de bu gece aramızda." dedi.

Konseri izleyenler arasında, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile birlikte Türk-Yunan yakınlaşmasının mimarlarından kabul edilen eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu da yer aldı.

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Gecede seslendirilen eserler, hem Türkiye hem de Yunanistan'da yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlere ithaf edildi.

Livaneli, "Afetlerde iki halk birbirimize dayanışma gösteriyoruz, dostluğumuzu her daim sürdürmeliyiz." diye konuştu.

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Orkestra üyelerinin yağmur nedeniyle sahneyi terk etmek zorunda kaldığı konserde Livaneli, Faranduri, Yıldırım ve Rodos'a bağlamasıyla Erdem Şimşek'in eşlik etmesi sayesinde konser aralıksız devam etti.

Konserde çok sayıda ortak şarkı Türkçe ve Yunanca seslendirildi.

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Türk ve Yunan sanatçılar konser boyunca dostluk mesajı verdi.

Konserde seslendirilen "Bilmem şu feleğin" isimli eserdeki "Sen bana kardeş de ben sana bacı" şeklindeki sözler ise konserin son sözleri olarak verilen dostluk mesajlarına eklendi.

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