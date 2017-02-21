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Akşener'den, Bahçeli'ye sert cevap

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Akşener'den, Bahçeli'ye sert cevap
MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli'nin "partinizi kurun boyunuzun ölçüsünü görelim" çıkışına, MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'den kurultay göndermeli çok sert cevap geldi.

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli'nin hedefinde yine ülkücüler vardı. 'Hayır'dan yana tavır alan Ülkücülere hakaretler savuran Bahçeli'nin, "Kurmak için zaman kolladığınız partinizde karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim" çıkışına, MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'den çok sert cevap geldi.

Akşener sosyal medya hesabından "Haydi kurultayı toplayın ve boyumuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız.Ya siz?" diyerek, Bahçeli'ye daha önce engellenen MHP Tüzük kurultayını hatırlattı.

KURULTAY SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

MHP’de değişim iradesini ortaya koyarak, imza veren delegeler ve mahkemenin yetkilendirdiği Çağrı Heyeti önderliğinde 19 Haziran’da tüzük kurultayına gitmişti.

700’ü aşan rekor bir delege katılımıyla gerçekleştirilen tüzük kurultayında mevcut MHP tüzüğü değiştirilmiş ve seçimli olağanüstü kongre kararı alınmıştı.

MHP Genel Merkezi’nin itirazı üzerine 19 Haziran’daki tüzük kurultayına durdurma kararı verilmişti. Durdurmanın gayri hukuki ve yetkisiz mahkemeler tarafından yapıldığını belirten genel başkan adayları karara itiraz etmişti.

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