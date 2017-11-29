Zarrab suçunu kabul etti: İşte o belgeler

ABD'de hakkında süren davada mahkemeyle anlaşmayı kabul ederek itirafçı olan Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğine dair belgeler ortaya çıktı.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı suçlamaları ile New York'ta tutuklu sanık olarak yargılanırken, soruşturmayı yürüten savcılıkla anlaşarak 'tanık' konumuna geçen İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın, kendisine yöneltilen suçlamaları 26 Ekim tarihinde kabul ettiği ortaya çıktı.

Başsavcılığın Zarrab'a yönelttiği 6 ayrı suçlamanın yanı sıra, Zarrab'ın bir hapishane görevlisine rüşvet verme girişiminde bulunduğu ve bu suçu da kabul ettiği belirtildi.

İşte Zarrab'ın suçunu kabul ettiğine dair imzaladığı o belgeler: