Bugünkü YENİÇAĞ »

Zarrab suçunu kabul etti: İşte o belgeler

»
Zarrab suçunu kabul etti: İşte o belgeler
ABD'de hakkında süren davada mahkemeyle anlaşmayı kabul ederek itirafçı olan Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğine dair belgeler ortaya çıktı.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı suçlamaları ile New York'ta tutuklu sanık olarak yargılanırken, soruşturmayı yürüten savcılıkla anlaşarak 'tanık' konumuna geçen İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın, kendisine yöneltilen suçlamaları 26 Ekim tarihinde kabul ettiği ortaya çıktı.

Başsavcılığın Zarrab'a yönelttiği 6 ayrı suçlamanın yanı sıra, Zarrab'ın bir hapishane görevlisine rüşvet verme girişiminde bulunduğu ve bu suçu da kabul ettiği belirtildi.

İşte Zarrab'ın suçunu kabul ettiğine dair imzaladığı o belgeler:

İlgili Haberler
MİT 2013’te Reza Zarrab konusunda Erdoğan’ı uyarmışReza Zarrab davasında ilk ifadelerZarrab davası için CHP'li Aykan Erdemir'e yakalama kararıBahçeli: "Zarrab davası üzerinden Türkiye hedef alınmaktadır"
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yandaşlar Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl gördü?Yandaşlar Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl gördü?Zarrab suçunu kabul etti: İşte o belgelerZarrab suçunu kabul etti: İşte o belgelerİstanbul Üniversitesi'nde yangınİstanbul Üniversitesi'nde yangınMevlid Kandili, en güzel mesaj ve dualarıMevlid Kandili, en güzel mesaj ve dualarıFETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonFETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonFatih Terim TFF ile mahkemelik olduFatih Terim TFF ile mahkemelik olduKutlu doğum haftasının adı değiştiKutlu doğum haftasının adı değiştiÖzhaseki'den korkutan deprem uyarısıÖzhaseki'den korkutan deprem uyarısıYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 29 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 29 11 2017
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti