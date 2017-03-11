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Hollanda'dan skandal karar

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Hollanda'dan skandal karar
Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti. Çavuşoğlu bugün Rotterdam'a gideceğini açıklamıştı.

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