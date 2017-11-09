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Özgür Özel'den MHP açıklaması

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Özgür Özel'den MHP açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özel,, Mecliste düzenlediği basın toplantısında "Allah kimseyi, MHP'nin düştüğü tarihi tutarsızlık, çelişki, çaresizlik ve perişanlık durumuna düşürmesin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,Mecliste düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye için yüzde 10 seçim barajı ağırdır" açıklamasını değerlendirdi. 

"Yüzde 10 baraj ne zamandır ağır? MHP anketlerde barajın altına indiğinden beri mi ağır?" sorusunu yönelten Özel, CHP'nin yüzde 25 oyu varken de kendisini en güçlü hissettiği zaman da barajı siyasi rakipleri bertaraf etme aracı olarak ahlaklı bulmadıklarını vurguladı. Seçim barajının sıfır olması gerektiğini dile getiren Özel, istikrar aranacaksa, yüzde 1'i geçen her partinin Mecliste temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"Yıllardır Kenan Evren anayasasının imkan tanıdığı seçim barajına dayananlar, birileri Meclise gelmesin diye baraj arkasına sığınanlar, 7 Haziran'da halkın 80 milletvekillik teveccühünü, 1 Kasım'da 40'a düşürenler, şimdi 30 milletvekili seviyelerine gelip gelecek seçimde grup olamama tehlikesi görenler 'barajı kaldıralım' diyor. Allah kimseyi, MHP'nin düştüğü tarihi tutarsızlık, çelişki, çaresizlik ve perişanlık durumuna düşürmesin. Biz CHP olarak baraj konusunda açık çekimizin arkasındayız. Biz alacağı oy neyse, gelecek dönem MHP burada olsun isteriz."

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