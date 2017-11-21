Reza Zarrab'ın adı sanık listesinden çıkarıldı

ABD’de görülen davada ‘Sanık’ bölümünden Reza Zarrab’ın adının çıkardığı iddia edildi.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, ABD’de görülen Reza Zarrab davasında ‘Sanık’ bölümünden Zarrab’ın adını çıkardı.

Mahkeme belgelerinde, gerek savcılık dilekçelerinde gerek Hakim Bermen'ın yazılı kararlarında sanık bölümüne hep ilk Zarrab'ın adı yazılıyor, belgelerde ya sanıkların isimlerinin tümü yazılı oluyor, ya da sadece ‘Zarrab ve diğerleri' olarak geçiyordu.

Hakim Berman'ın 20 Aralık tarihli son kararında ise Zarrab'ın adı hiç yer almadı, sanık bölümünde sadece ‘Mehmet Hakan Atilla' ismi yer aldı.

ATİLLA'YA YENİ AVUKAT

Jürili duruşmaya sadece günler kala, Atilla yeni bir avukatla daha anlaştı.

Hakim Berman da son kararında Atilla'nın savunma ekibine yeni katılan avukat Todd Harrison'un duruşmalara katılması için gerekli teknik işlemlerin yapılmasının önünü açtı.