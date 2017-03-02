'Şeref'i duyunca aklımıza gelen!

'Şeref' denilince durmak lâzım!.. Hele de o 'şeref' başkentimizin Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek'in olunca!..

CNN Türk'e çıktı birkaç gün önce ve 16 Nisan referandumuyla ilgili yaptırdığı Ankara anketinin sonuçlarını açıkladı... Gökçek'e göre Ankara, Türkiye ortalamasını veriyor ve bu anket de Türkiye'nin ortalamasını verdi...

Önce tam olarak ne dediğini aktaralım: "Ben Ankara'yı Türkiye için ölçü kabul ederim. Çünkü tüm seçimlerde AK Parti'nin oyları, Ankara'nın oyları ne çıkarsa ya bir rakam aşağı ya yukarı çıkar. Ben anketimi yaptırdım Ankara'da. Kararsızlar dağıldıktan sonra yüzde 55 'evet'. Yüzde 44 küsür de 'hayır' var. Demek ki Türkiye ortalaması bu olur. Propaganda dönemi yeni çıktı. Ortada da aşağı yukarı çok büyük rakamlar değil. Gerek 'hayırcılar', gerek 'evetçiler', konuyu tam anlamamış olsalar dahi partilere yakınlıklarından dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Binali Bey'i, Sayın Devlet Bey'i sevenler oy verecek. Türkiye genelinde 57-58 arasında çıkacağını düşünüyorum..."

Gökçek bu rakamları veriyor ama tam inandırıcı olsun diye 'en büyük sermayesi' olan 'şeref'ini de masaya basıyor... Canlı yayında bu rakamlar üzerine "Sizi şerefimle temin ederim" diyor...

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Eh, 'şeref' söz konusu olunca akan sular duruyor tabii!.. Doğal olarak bu teminat bizi 2014'e yani son yerel seçimlerin öncesine götürüyor...

Arşivin gözü kör olsun... Önümüze getiriyor her şeyi...

Sıkı bir seçim var Ankara'da... Bu defa Melih Gökçek rahat değil... Karşısında, sonuçlardan da anlaşılacağı üzere her 3 MHP seçmeninden 2'sinin oy vereceği Mansur Yavaş var...

Yine aynı dille konuşuyor Gökçek... Yine anket yaptırdığını söylüyor ve rakamlar veriyor... Sadece Beypazarı'nda yaptığı konuşmadan şu kesiti verelim: "Ankara genelinde 97 bin kişi ile yaptığımız ankette şerefimle temin ediyorum ki oyumuz yüzde 51.45 çıktı. CHP'li Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 36.08, MHP ise yüzde 10 oranında. Beypazarı'nda da gün geçtikçe bize olan muhabbetiniz artıyor. Mansur Yavaş ile ilk ankette arada 3 puan vardı benim lehimde, ikinci ankette 9 puana çıktı, üçüncü ankette fark 12 puana çıktı. Bu topraklara hizmet vermek için varız..."

Kampanya biraz daha uzasa, birkaç anket daha yapılsa Gökçek'in Mansur Yavaş'la arasındaki fark matematik gerçeklerini imha edip 150 puana filan çıkacak!..

Gördüğünüz gibi burada da 'şeref' söz konusu, yine insanlara 'şeref' teminatı veriliyor... Peki nasıl kazanıldığını tüm Ankara'nın ve Türkiye'nin çok iyi bildiği ve Mansur Yavaş'ın haksızlığa uğradığı Ankara seçimlerinin açıklanan resmî sonucu ne? 30 Mart 2014 seçiminin 'resmî' sandık rakamlarını verelim: İ.Melih Gökçek yüzde 44.9... Mansur Yavaş yüzde 43.8... Mevlüt Karakaya 7.6...

Yanına 'şeref' iliştirilmiş anket ve gerçek sonuçlar bunlardı... Şimdi aynı kişi 16 Nisan referandumuyla ilgili anketler yayınlıyor, tabii yine o 'şeref' eşliğinde... 'Anket'le 'gerçek' arasındaki korkunç fark kimsenin 'şeref'ine halel getirmiyordu tabii ki!..

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Anketler, sadece kamuoyunun nabzını ölçme işlevi gören 'bilimsel teknik'ler değil, aynı zamanda propagandanın bir parçası... Abartılı rakamlar 'büyük olanın yanında yer almayı' benimseyen kararsız seçmen kitlesine hitap ediyor... Bir de "Çoğunluk farklı düşünüyormuş. Acaba yanılan ben miyim?" demeye ve kendisini gözden geçirmeye hazır insanlara...

Bu çerçevede 16 Nisan'a kadar rakamlar havada uçuşacak... 'Bulunan gerçekler'le 'açıklananlar' farklı olacak... Çünkü bu alan 'mücadele'nin stratejik taraflarından birisini barındırıyor... Seçim sonrası 'yanılma, şirket prestijini batırma' gibi kaygılardan ziyade 'siyasî hedefi tutturma' arzusu öne çıkıyor...

Yine de dikkat edilirse, bu referandum için siyasîlerin çoğunluğu ve de anket firmaları uçuk rakamlar veremiyorlar... Bunun birinci sebebi, sahadan istedikleri sonuçların, abartmaya müsait verilerin ortaya çıkmaması...

Önceki tüm seçimlerle karşılaştırın, bu kampanyanın öncekilere göre sönük olduğunu, 'evet'i savunan kampanya sahiplerinin aynı şevk ve kararlılıkla, öncekiler ayarında çok büyük lâflar edemediklerini ve mahcup olma endişesini taşıdıklarını göreceksiniz... Bu fark da referandumun seyriyle ilgili o kadar büyük işaretler veriyor ki...

Daha inandırıcı olsun diye 'şeref'ini de sözlerine ekleyen Melih Gökçek gibiler istisna tabii!..