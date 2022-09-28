Oscar'lı oyuncu doğum gününde vücudunu altın rengine boyadı. 50'inci yaşını çok değişik kutladı

Paltrow, paylaşımı ile ilgili şunları söyledi: “Tek bildiğim, beni altın rengine boyadıkları ve çıplak olmam gerektiği. 50 yaşına geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum ve bu, yaşadığım enerji ve iyimserlik duygusunu ifade etmekle ilgili.'