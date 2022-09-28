Oscar'lı oyuncu doğum gününde vücudunu altın rengine boyadı. 50'inci yaşını çok değişik kutladı

Bir zamanlar Hollywood’da başarılı bir kariyere sahip olan, son zamanlarda ise Goop isimli kişisel bakım markası üzerine yoğunlaşan Gwyneth Paltrow, sosyal medyada çarpıcı fotoğraflar paylaşarak 50. yaşını kutlad.
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Paltrow, paylaşımı ile ilgili şunları söyledi: “Tek bildiğim, beni altın rengine boyadıkları ve çıplak olmam gerektiği. 50 yaşına geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum ve bu, yaşadığım enerji ve iyimserlik duygusunu ifade etmekle ilgili.'
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Fotoğrafçı Andrew Yee, Paltrow’un çarpıcı fotoğraflarını çekerken, ünlü makyaj sanatçısı Lottie de oyuncunun vücudunun altın kaplama görünmesini sağlıyor.
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Yeni yaşını kutlayan Paltrow, yaşlanmak için ise şunları söyledi: “Bence yaşlanmak aslında güzel bir şey. Sadece algılarımızı açmamız gerekiyor.'